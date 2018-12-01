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TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Akkuş Belediye: 1

Türkiye Voleybol Federasyonu 1.

Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 10. hafta müsabakasında Ordu temsilcisi Akkuş Belediye takımını 3-1 mağlup etti.



Salon: Solhan


Hakemler: Hüseyin Okumuş, Mahmut Karaca


Solhanspor: Yasin Akgül, Cem Köy, Edin Erden, Mustafa Aydın (L), Onur Saygın, Umut Yücel Baran, Murat Aslan, Zafer Ceyhun Tendar, Senad Ok, J.R.Sılva De Freıtas


Akkuş Bld: Burak Eser, Mehmet Bebek, Taoufiq Elasrı, Osman Çağlar Göksu, Taha Sabah, Mehmet Erkeç, Furkan Gök, Samet Gümüş, Alperen Ova, Utku Çağlar Gülmez (L), Muzaffer Birgenç (L)


Setler: 25-13, 25-19, 23-25, 25-23


Süre: 21, 25, 28, 30 (104 dakika)

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