İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Bulancak Bld. Beton Spor: 1

Türkiye Voleybol Federasyonu 1.

Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 11. hafta müsabakasında Giresun temsilcisi Bulancak Belediye Betonspor takımını 3-1 mağlup etti.



Salon: Solhan


Hakemler: Hayri Yılmaz, Erol Türker


Solhanspor: Yasin Akgül, Cem Köy, Edin Erden, Mustafa Aydın (L), Onur Saygın, Umut Yücel Baran, Murat Aslan, Zafer Ceyhun Tendar, Senad Ok, J.R.Sılva De Freıtas


Bulancak Bld. Beton Spor: Numan Aksoy, Tolgahan Yeşiltepe, Melih Özdemir, Muratcan Yedidağ, Andrei Vasilenko, Hüseyin Batuhan Duman, Mert Sönmezgül (L), Kusay Kaan Güleç, Emre Komar, Soner Solmaz Setler: 25-19, 22-25, 27-25, 25-15


Süre: 24, 26, 30, 24 (104 dakika)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.