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TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Fındıklıpor: 0

Türkiye Voleybol Federasyonu 1.

Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 16. hafta müsabakasında Rize temsilcisi Fındıklıspor'u 3-0 mağlup etti.



Salon: Solhan


Hakemler: Mahmut Karaca, Erol Türker


Solhanspor: Yasin Akgül, Cem Köy, Edin Erden, Mustafa Aydın (L), Onur Saygın, Umut Yücel Baran, Murat Aslan, Goran Bjelıca Zafer Ceyhun Tendar, Senad Ok, J.R.Sılva De Freıtas, Furkan Cöne (L)


Fındıklıpor: Avni Şendoğan, Salih Özdemir (L), Kerem Çalıskan, Ali Candan, Mert Seker, Özşahan Gökay, Rıdvan Karataş, Yusuf Erdem, Ömer Söylemez, Fatih Ulusoy


Setler: 25-18, 25-20, 25-19


Süre: 21, 23, 22 (66 dakika)

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