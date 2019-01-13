TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Fındıklıpor: 0

Türkiye Voleybol Federasyonu 1.
Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 16. hafta müsabakasında Rize temsilcisi Fındıklıspor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Solhan
Hakemler: Mahmut Karaca, Erol Türker
Solhanspor: Yasin Akgül, Cem Köy, Edin Erden, Mustafa Aydın (L), Onur Saygın, Umut Yücel Baran, Murat Aslan, Goran Bjelıca Zafer Ceyhun Tendar, Senad Ok, J.R.Sılva De Freıtas, Furkan Cöne (L)
Fındıklıpor: Avni Şendoğan, Salih Özdemir (L), Kerem Çalıskan, Ali Candan, Mert Seker, Özşahan Gökay, Rıdvan Karataş, Yusuf Erdem, Ömer Söylemez, Fatih Ulusoy
Setler: 25-18, 25-20, 25-19
Süre: 21, 23, 22 (66 dakika)