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TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Hatay B. Belediye: 2

Türkiye Voleybol Federasyonu 1.

Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 2. hafta müsabakasında sahasında Hatay Büyükşehir Belediye Voleybol takımını 3-2 mağlup etti.


Salon: Solhan Spor Salonu


Hakemler: Tolgahan Dinçer, Mustafa Dost


Solhanspor: İkbal Taha Dogu, Kadircan İşeri, Çağlar Aksoylu, Numan Çalışkan, Murat Yılmaz, Mustafa Cevat Ünver, Muhammet Delibas, Rıfat Erden Çevikel, Murat Karakaya, Nur Muhammed İlbas, Hakan Polat, Göktuğ Şeref, Burak Hazırol(L), Besnik Berkay Tanık


Hatay B. Belediye: Tuncay Hızar, Barbaros Atadere, Harun Çakmak(L), Andaç Kapan, Yusuf Özdemir, Mehmet Ali Özkan, Recep Vayiç, Utku Çağlar Gülmez(L), Berke Eray Yetkin, Berke Can Bıldırcın, Celil Yavuz, Turgut Lelik, Mete Mert Ustoğlu, Ali Özgür Ramis


Setler: 24-26, 25-19, 25-22, 16-25, 15-9


Süre: 28, 25, 28, 26, 16 (123 dakika)


Solhan'da oynanan karşılaşma öncesinde Solhanspor oyuncuları Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçikleri desteklemek için asker selamı verirken, taraftarlar maç öncesinde dev Türk bayrağı açarak maç boyunca askerleri destekleyen sloganlar attı.

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