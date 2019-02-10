TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Malatya B. Belediye: 0

Türkiye Voleybol Federasyonu 1.
Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 20. hafta müsabakasında Malatya Büyükşehir Belediye Voleybol takımını 3-0 mağlup etti.
Salon: Solhan Gençlik Hizmetleri
Hakemler: M. Hayrı Yılmaz, Yavuz Yalçın
Solhanspor: Yasin Akgül, Cem Köy, Edin Erden, Mustafa Aydın (L), Onur Saygın, Umut Yücel Baran, Murat Aslan, Goran Bjelıca, Zafer Ceyhun Tendar, Senad Ok, J.R.Sılva De Freıtas, Mert Öztürk, Furkan Cöne (L)
Malatya B. Belediye: Serkan Hacıoğlu, Gökay Sertel, Eray Güven, Ertuğrul Güven, Taha Yasin Kalkan, Aydın Güler
Setler: 25-16, 25-23, 25-18
Süre: 16, 25, 20 (61 dakika)