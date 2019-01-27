İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - TKD Torul Gençlik: 0

Türkiye Voleybol Federasyonu 1.

Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 18. hafta müsabakasında Gümüşhane temsilcisi TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik'i 3-0 mağlup etti.



Salon: Solhan


Hakemler: Tuncay Kandemir, Hüseyin Okumuş


Solhanspor: Yasin Akgül, Cem Köy, Edin Erden, Mustafa Aydın (L), Onur Saygın, Umut Yücel Baran, Murat Aslan, Goran Bjelıca Zafer Ceyhun Tendar, Senad Ok, J.R.Sılva De Freıtas, Furkan Cöne (L)


TKD Kuzey Enerji G. Torul Gençlik: Selçuk Karakoyun, Anıl Durgut, Metehan Bostanoğlu, Hakan Yurdsever, Kaan Atmaca, Murat Erdoğan, Kayhan Batı, Ali Onur Edis, Emre Şenol, Özgür Yener, Onur Altınkaya (L)


Setler: 25-20, 25-22, 25-14


Süre: 23, 27, 23 (73 dakika)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.