TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - TKD Torul Gençlik: 0

Türkiye Voleybol Federasyonu 1.
Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 18. hafta müsabakasında Gümüşhane temsilcisi TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik'i 3-0 mağlup etti.
Salon: Solhan
Hakemler: Tuncay Kandemir, Hüseyin Okumuş
Solhanspor: Yasin Akgül, Cem Köy, Edin Erden, Mustafa Aydın (L), Onur Saygın, Umut Yücel Baran, Murat Aslan, Goran Bjelıca Zafer Ceyhun Tendar, Senad Ok, J.R.Sılva De Freıtas, Furkan Cöne (L)
TKD Kuzey Enerji G. Torul Gençlik: Selçuk Karakoyun, Anıl Durgut, Metehan Bostanoğlu, Hakan Yurdsever, Kaan Atmaca, Murat Erdoğan, Kayhan Batı, Ali Onur Edis, Emre Şenol, Özgür Yener, Onur Altınkaya (L)
Setler: 25-20, 25-22, 25-14
Süre: 23, 27, 23 (73 dakika)