TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Torul Gençlik: 0

Türkiye Voleybol Federasyonu 1.
Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 12. hafta müsabakasında sahasında Torul Gençlik Voleybol takımını 3-0 mağlup etti.
Salon: Solhan Spor Salonu
Hakemler: Mustafa Dost, Mevlüt Aslan
Solhanspor: Dmıtrıy Babkov, Mustafa Cevat Ünver, Muhammet Delibaş, Rıfat Erden Çevikel, Murat Karakaya, Ahmet Arslan, Hakan Polat, Onur Kurt, Andaç Kapan, Göktuğ Şeref, Burak Hazırol(L), Besnik Berkay Tanık
Torul Gençlik: Melih Can Güreli, Doğuş Bayram, Caner Bayram, Yusuf Atasu, Hüseyin Terzi, Yılmaz Turhan Ayhan, Metehan Bostanoğlu, Ali Osman Kutlu, Emircan Aykın
Setler: 25-10, 25-9, 25-12
Süre: 16, 15, 15 (46 dakika)