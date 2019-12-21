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TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Ziraat Bankası: 0

Türkiye Voleybol Federasyonu 1.

Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 11. hafta müsabakasında sahasında Ziraat Bankası Voleybol takımını 3-0 mağlup etti.



Salon: Solhan Spor Salonu


Hakemler: Tolgacan Dinçer, Erol Türker


Solhanspor: Dmıtrıy Babkov, Numan Çalışkan, Murat Yılmaz, Mustafa Cevat Ünver, Muhammet Delibaş, Rıfat Erden Çevikel, Murat Karakaya, Nur Muhammed İlbaş, Hakan Polat, Onur Kurt, Andaç Kapan, Göktuğ Şeref, Burak Hazırol(L), Besnik Berkay Tanık


Ziraat Bankası: Alp Kayra Aydın, Mustafa Cervatoglu, Celalettın Fedakar, Alper Omurca, Ahmet Samet Baltacı, Hacı Sahın, Hasan Orucu (L), Engın Baytekın, Yusuf Eken, Enes Tuncer, Isa Karatekın, Kadır Gurkan Uz, Zeka Cagatay Kır (L)


Setler: 25-22, 25-16, 27-25


Süre: 27, 22, 29 (78 dakika)

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