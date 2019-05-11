Umut yoluculuğu için 55 gün yürümüşler

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yakalanan 26 kaçak göçmenin Afganistan'dan,Türkiye'de yakalandıkları noktaya kadar 55 gün boyunca yürüyerek geldikleri öğrenildi. Türkiye'ye çalışma umuduyla her yıl çoğunluğu Afganistan uyruklu yüzlerce kişi kaçak yollarla geliyor ve güvenlik güçleri tarafından yakalanarak sınır dışı ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Solhan-Muş Karayolu'nda gece yarısı yaya olarak ilerleyen yabancı uyruklu kişileri gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye hareket ederek 26 şahsı yakaladı.Yakalanan 26 şahıstan 22'sinin Afganistan,4'ünün ise Çeçenistan uyruklu olduğu,yasadışı yollardan Türkiye giriş yapıp batı şehirlerine gitmek istedikleri öğrenildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözetim altında tutulan ve işlemleri süren kaçak göçmenlerin ülkelerinden çıktıktan sonra 30 gün boyunca yürüyerek Türkiye sınırına ulaştıkları, 25 gün daha yürüyerek Bingöl'ün Solhan ilçesine kadar geldikleri belirtildi.

Türkiye'ye iş bulmak için geldiklerini belirten kaçak göçmenlerden El Muhammed-i, kendi bulundukları grubun 55 gün boyunca yürüyerek yakalandıkları noktaya geldiğini aktardı.

Kaçak göçmenlerden Mümin Yusuf ise, 55 gün önce Afganistan'dan çıktıklarını Pakistan ve İran üzerinden Türkiye'ye ulaştıklarını anlattı.

55 süren yolculuklarından 25 günün Türkiye'de geçtiğini anlatan Yusuf,"25 gün önce Türkiye sınırından geçtik, geceleri yürüdük, gündüzleri yatarak geldik"ifadelerini kullandı.