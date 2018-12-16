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Üniversite öğrencilerine afet eğitimi

Bingöl’de üniversite öğrencilerine afet eğitimi verildi.

Bingöl'de üniversite öğrencilerine afet eğitimi verildi.


AKUT Bingöl Birimi tarafından Bingöl Üniversitesi Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER) üyesi öğrencilere afet eğitimi verildi. AKUT gönüllüleri Ömer Faruk Gürsaçtı ve Murat Çetkin tarafından verilen eğitimde, afet öncesi ve olası bir afet sırasında yapılması gerekenler anlatıldı. ‘Gelecek Nesil AKUT'la Afetlere Hazırlanıyor' projesi kapsamında verilen eğitim de, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalar da gerçekleştirildi.


Eğitmenler, afet olgusu karşısında afet olmadan önce gerçekleştirilecek risk azaltma faaliyetlerinin arttırılması, önleme, zarar azaltma, hazırlık, acil müdahale ve iyileştirme problemlerine çözüm arayan bütüncül çalışmalar yürütülmesi gerektiğini belirtti.

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