Üniversite öğrencilerine "İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi

Bingöl'de üniversite öğrencileri ve güvenlik personeline İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi.

Bingöl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve güvenlik personeline Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde İlk Yardım eğitimi ile İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi.

Eğitimde, iş sağlının yanı sıra güvenliği alanında uzmanlar tarafından anlatıldı. Yoğun ilgi gören eğitim sonunda sınav yapılarak başarılı olanlara sertifika da verileceği belirtildi.