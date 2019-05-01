Üniversitede yerli tohumla üretilen, sebze fideleri satışa çıktı

Bingöl'de üniversite tarafından seralarda yerli tohumlardan üretilen sebze fidelerinin satışına başlandı.

Bingöl Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından Çapakçur Vadisi'nde yer alan üniversite seralarında domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak, kavun ve karpuz gibi birçok sebzenin fide üretimi gerçekleştirildi.Çoğunluğu yerli tohumdan üretilen fideler, talep edenlere de satılmaya başlandı.

Çalışmaları ile ilgili bilgi veren Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nusret Özbay," Mart'ın sonunda üretimine başladığımız sebze fidelerimiz şu anda dikimi hazır durumdalar. Hemen hemen her çeşit fide üretimini gerçekleştirdik. Fidelerimizin bir kısmı şu anda dikime hazır olup, bir kısmı da önümüzdeki haftalarda dikime hazır hale gelecekler. Üniversite personelimiz ve vatandaşlarımız, domatesten bibere, kavundan karpuza kadar her çeşit fideyi buradan temin edebilir. Bu yıl çoğunlukla yerli tohum kullandık ve özellikle tüplü domates fidelerimizin tamamı yerli köy domateslerinden oluşmaktadır. Tüplü fidelerimizin tanesi 1 TL, tüpsüz çıplak köklü fidelerimiz ise demeti 12 adet 4 liradan satılacak” dedi.

Fidelerin dikimi ve bakımıyla ilgili uyarılarda bulunan Özbay, “Elbette fideyi buradan alıp götürmekle iş bitmiyor. Fideleri dikerken ve devamında bir takım yapılması gereken uygulamalar var. Özellikle fideyi götürüp diktikten sonra mutlaka hemen can suyunu vermelerini ve takip eden birkaç gün de ihtiyaç duyulması halinde bu işleme devam etmelerini üreticilerimizden istiyoruz”ifadelerini kullandı.

Bingöl ikliminin sebzecilik ve meyvecilik açısından elverişli olduğuna da değinen Özbay, sebze fidelerinin uygun dikim zamanının Mayıs'ın ilk haftası olduğunu ancak risk almamak istenirse bu tarihin 15 Mayıs ve sonrası olduğunu kaydetti.