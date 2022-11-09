Üstü üste Türkiye şampiyonu olan ayak tenisi takımı, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

Bingöl'ü ayak tenisi branşında başarılı bir şekilde temsil ederek Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda iki yıl üst üste şampiyon olan Solhan Ayak Tenisi Takımı, Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası'na katılıp iki yıl üst üste Türkiye şampiyonu olan Solhan Ayak Tenisi Takımı'ndan 5 sporcu, 29 Kasım tarihinde Antalya'nın Alanya ilçesinde 15 ülkenin katılımıyla düzenlenecek olan dünya Şampiyonası'na katılmak için milli davet aldı. 5 sporcunun davet edildiği Solhan Ayak Tenisi Takımı hazırlıklarına devam ediyor.

Ayak Tenisi Bingöl İl Temsilcisi ve takım kaptanı Serdar Demir, "Ayak tenisi branşına üniversitede başlamıştım. Üniversiteden sonra Bingöl'e yerleştim. Daha sonra bu spora gönül vermeye başladık. Ayak tenisinde gittiğimiz tüm turnuvalarda derece elde ettik. Solhan Ayak Tenisi Takımı olarak ilk şampiyonamızda Türkiye birincisi olduk. İkinci şampiyonada yine şampiyon olarak Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandık. Katıldığımız tüm turnuvalarda derece elde ettiğimiz için Dünya Şampiyonası'nda da derece elde etmek istiyoruz. İnşallah bayrağımızı kürsüye çıkarak dalgalandıracağız. Ayak tenisi branşımız dünyada resmi bir spor olduğundan dolayı birçok yerde tanınsa da maddi destek açısından bir sıkıntı yaşanmıyor. Ama bizim ülkemizde bu spor yeni bir branş olduğu için pek destek göremiyoruz. Gittiğimiz turnuvaların masraflarımızın çoğunu kendimiz karşılıyoruz. Bu konuda iş insanlarından destek bekliyoruz" dedi.

Daha önce biri Avrupa üçüncülüğü, ikisi Türkiye Kupası olmak üzere üç kupa kaldırdıklarını hatırlatan genç milli takımdan davet alan sporculardan Berdan Bolat ise, "iki senedir bu takımın içindeyim. Ayak tenisinde güzel işler yapıyoruz. Güzel şeyler başarmaya devam ediyoruz. Milli takımdan bu sene 5 oyuncumuz davet aldı. Şehir ve ilçe olarak bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Milli takımımızı en iyi şekilde temsil edip, Bingöl'ü ve Solhan'ı gururlandırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.