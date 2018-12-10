Uyuşturucu kullanılan eski mezbahane yıkıldı

Bingöl'de uyuşturucu kullanıldığı tespit edilen atıl durumdaki 18 bölümden oluşan eski mezbahane yıkıldı.

Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünce yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde Kültür Mahallesi'nde bulunan eski mezbahanede uyuşturucu madde kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Mahalle sakinlerince yapılan şikayetlere istinaden başlatılan çalışma neticesinde 18 bölümden oluşan mezbahanede uyuşturucu madde kullanıldığı tespit edilmiştir. İvedi bir şekilde çalışma yürütülerek, resmi işlemler tamamlanmış ve uyuşturucu yuvası haline gelen yapı yıkılmıştır” denildi.

“Bugüne kadar 114 metruk yapı yıkıldı”

Madde kullanımına yönelik önleyici çalışmalar kapsamında şimdiye kadar 114 metruk yapının yıkıldığı belirtilen açıklamada , “Gerek mahalle sakinlerince yapılan ihbarlar gerekse ekiplerce yapılan denetimlerde tespit edilen metruk yapılar kontrollü bir şekilde yıkılıyor. Uyuşturucu madde kullanımının önüne geçmek, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen yapılar yıkılıyor. Madde kullanımını önleme noktasında vatandaşlarımıza büyük görevler düşüyor. Özellikle metruk yapılarda uyuşturucu kullanımı gören vatandaşlarımızın belediye ve emniyet müdürlüğüne müracaatta bulunmaları gerekiyor” ifadelerine yer verildi.