İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üzerine kaya parçası düşen şahıs hayatını kaybetti

Bingöl’de dün üzerine kaya parçası düşmesi sonucu ağır yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bingöl'de dün üzerine kaya parçası düşmesi sonucu ağır yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, dün Bingöl-Elazığ karayolu Bilaloğlu Köyü'nde meydana gelmişti.Arkadaşlarıyla balık tutmaya giden Serkan Kurucu'nun (32), üzerine kaya parçası düşerek ağır yaralandı.Yaralı olayın haber verilmesiyle bölgeye gönderilen jandarmaya ait helikopterle 49'uncu Komando Tugayı'na oradanda ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Hastanede tedavi altına alınan Kurucu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Öte yandan Kurucunun cenazesi hastaneden alınarak Karlıova ilçesi Su Durağı köyü mezarlığına defnedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.