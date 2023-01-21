Uzmanı uyardı: "Çocuklarınızı kimseyle kıyaslamayın"

Okul Psikolojik Danışmanı Berna Böçkün, "Karnelerimizi aldık, karnelerimizde bazı düşük notlar olabilir. Bu düşük notlar doğrultusunda çocuğumuzu hiç kimseyle kıyaslamamamız gerekir. Çünkü çocuk biriyle kıyaslandığı zaman gerek kardeşiyle, sınıf arkadaşıyla, komşusuyla kıyaslandığı zaman bir özgüven kaybı yaşar. Bu özgüven kaybı da ikinci dönem ders notlarına etki eder" dedi.

2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemi tamamlandı ve öğrenciler karnelerini alarak ara tatile girdi. Öğrencilerin karnelerinin almasının ardından danışmanlardan da, velilere düşük notlar için uyarı geldi. Bingöl merkezdeki Ankara Büyükşehir Belediyesi İlköğretim Okulunda görevli Okul Psikolojik Danışmanı Berna Böçkün, tatilde öğrencilerin hoşlandıkları aktiviteleri yapması gerektiğinin altını çizdi. Öğrencilerin düşük notlar nedeniyle akranlarıyla kıyaslanmaması gerektiğini vurgulayan Böçkün, "Tatile girdik, bu tatili değerlendirmek sürecinde öğrencilerimizi çeşitli aktivitelere yönlendirebiliriz. Bu aktiviteler daha önce edindikleri hobiler ve yapmaktan hoşlandıkları etkinlikler olabilir. Bu etkinlikler bağlamında çocukların ikinci döneme daha rahat başlayabilmeleri için daha kaygısız, daha özgüvenli bir şekilde geçirebilmeleri için aktivitelere katılmaları önemlidir. Bunun dışında karnelerimizi aldık, karnelerimizde bazı düşük notlar olabilir. Bu düşük notlar doğrultusunda çocuğumuzu hiç kimseyle kıyaslamamamız gerekir. Çünkü çocuk biriyle kıyaslandığı zaman gerek kardeşiyle, sınıf arkadaşıyla, komşusuyla kıyaslandığı zaman bir özgüven kaybı yaşar. Bu özgüven kaybı da ikinci dönem ders notlarına etki eder. Her çocuğun kapasitesi farklıdır, her çocuğun ilerleme tarzı başkadır. Önemli olan bu kapasitesinin keşfedilmesidir. Bu kapasite çeşitli yetenek ve zeka türlerini kapsar. Bunları öğrenmek için öncelikle okul rehberlik servislerinden faydalanılabilir" diye konuştu.

"İyi notlar takdir edilmeli"

Öncelikle davranış notlarının değerlendirilmesi gerektiğini ve bu anlamda öğrencilerin takdir edilmesinin önemli olduğunu aktaran Böçkün, "Daha sonrasında iyi aldığı notlar takdir edilmeli ki çocuk bu konuda özgüven kazanmalıdır. Düşük notlar için de yapılabilecek şeyler, öncelikle öğrencinin düşük not alma sebepleri irdelenmeli, bu anlamda öğrenciye yardımcı olunmalı, ortak bir yol haritası belirlenerek ilerlenmelidir. Bunu dışında çocuklarımıza onların hoşlandıkları, kendilerini daha iyi hissedebilecekleri, tatili daha güzel bir şekilde değerlendirecekleri aktivitelere yönlendirmektir. Bunlar yapılırsa eğer, ikinci döneme çocuklar daha zinde daha mutlu bir şekilde ve daha özgüvenli bir şekilde başlayacaktır. Ve bunlar başarıya da beraberinde getirecektir" şeklinde konuştu.