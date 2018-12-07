Vali Ekinci, 2 projeyi yerinde inceledi

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, ‘Kentpark Projesi' ile yapımına başlanılan 112 Acil Çağrı Merkezi inşaatında incelemede bulundu.

Vali Kadir Ekinci, ilk önce ‘Kentpark Projesi'nin yapılacağı Vali Abdulkadir Sarı Parkına gitti. Projenin yapılması planlanan alanda incelemede bulunan Vali Ekinci, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Işık'tan bilgi aldı. Genel Sekreter Işık, projede 5 yıldızlı otel, alışveriş merkezi, açık ve kapalı yüzme havuzları, yapay göl, çok amaçlı salon, aquapark, lunapark, restaurant, kafeterya, açık, kapalı spor tesisleri, oto park ve rekreasyon alanları bulunduğunu aktardı.

Daha sonra yapımı devam eden 112 Acil Çağrı Merkezi hizmet binası inşaatı ve şantiye alanına geçip incelemede bulunan Ekinci, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.