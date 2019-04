Vali Ekinci, “2019 yılında 154 proje üzerinde çalışıyoruz”

Bu projelerin 3'ü tamamlanmış durumda ve diğer 151 projeden 85'i devam ediyor” dedi.

Bingöl'de 2019 yılının İkinci Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı valilik binasında gerçekleştirildi.Toplantıda Vali Kadir Ekinci, 2019 yılı içinde yapılacak ve yapımı devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

2019 yılında toplam 154 proje üzerinde çalıştıklarını dile getiren Vali Kadir Ekinci;"Bu projelerin 3'ü tamamlanmış durumda, diğer 151 projeden 85 proje devam ediyor. Ayrıca 40 proje ihale aşamasında ve 26 proje de çeşitli sebeplerden dolayı henüz başlanamamış durumdadır. İlimiz yatırım projelerine ilişkin çalışmalar 18 genel ve özel bütçeli kuruluş tarafından gerçekleştiriliyor. Devam eden işlerimizi hassasiyetle takip edeceğiz inşallah. İhaleye çıkılmamış olan 40 projeyi bir an önce tamamlayıp ihaleye çıkacağız. Akabinde de başlanmamış 26 projenin eksiklerini gidererek ilgili çalışmaları hızlandıracağız"dedi.

Yatırımların izlenmesi için interaktif sistem

Konuşmasını sürdüren Vali Ekinci," Önümüzdeki günlerde Bingöl genelinde yatırımları izlemeyle ilgili interaktif bir sistem kurmanın çalışmalarını sürdürüyoruz. Bununla ilgili altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Dolayısıyla tüm koordinasyon üyeleri her yatırımı günlük olarak mobil şekilde takip edebileceklerdir. Bu konuda iki hassasiyetimiz var. Birincisi zaman kaybetmeden, bir an önce işlere başlanmasıdır. İkincisi de yapılan işlerin kalitesi ile ilgilidir. Kamu kaynakları ile yapacağımız işlerin her birimizin özel işi gibi değerlendirmeliyiz. Bu çerçevede kontrolör arkadaşların özellikle uyarılmasını ve kaliteden asla ödün verilmemesini bekliyoruz”ifadelerini kullandı.

"Belediyelerimizin yanında olacağız"

31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimine de değinen Ekinci, “İnşallah önümüzdeki dönemde el birliği ve gönül birliği ile daha güzel çalışmalar yapacağız. Mahalli idareler ve kamu kurumlarını ayrı olarak görmüyoruz. İnşallah el ele vererek, ‘biz' anlayışını öne çıkartacak ve imkanlarımızı birleştirerek hizmetlerimizi devam ettireceğiz. Bingöl Valiliği olarak tüm kaymakamlıklarımız ve belediyelerimizin yanında olacağız. Bingölümüze hizmetin en iyisinin en hızlı şekilde sunulması adına tüm yönetici arkadaşlarımdan azami hassasiyet bekliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Kurum bölge müdürlerinin sunumuyla sona eren toplantıya Vali Kadir Ekinci'nin yanı sıra Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Vali Yardımcısı Ali İhsan Başak, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, STK Temsilcileri, meslek odaları ile yatırımcı kamu kurumlarının müdürleri katıldı.