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Vali Ekinci, Bingöllülere "Hakikaten maskesiz 7'den 70'e kimseyi görmek mümkün değil" diyerek teşekkür etti

Bingöl’de koronavirüs (Covid-19) tedbirini inceleyen Vali Kadir Ekinci, “Bingöllü kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum.

Bingöl'de koronavirüs (Covid-19) tedbirini inceleyen Vali Kadir Ekinci, “Bingöllü kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Hakikaten maskesiz 7'den 70'e kimseyi görmek mümkün değil. İnşallah bu tedbirleri daim kılmalıyız” dedi.


Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulama yapıldı. Uygulama ve denetimlere Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Abdurahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Ali Canpolat katıldı. Beraberindekilerle iş yerlerini ziyaret eden Vali Ekinci, esnaflarla, vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.


Farkındalık oluşturmak amaçlı sahada olduklarını belirten Vali Kadir Ekinci, “81 ile ve ilçelerimizde uzun zamandır ne yazık ki sıkıntısını yaşadığımız koronavirüs ile ilgili tedbirleri yerinde görmek, vatandaşlarımızı uyarmak ve konuyla alakalı vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmak amaçlı alandayız. Belediye başkanımız, esnaf odamız, emniyet jandarma, tüm birimlerimizle alanda olmaya da devam edeceğiz. Bu salgınla mücadele de en önemli konu maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaktır. Dolayısıyla her gördüğümüz vatandaşın hem halini, hatırını sormak hem işlerinin nasıl gittiğini öğrenmek hem de bu konuda özellikle hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz”ifadelerini kullandı.


Bingöllülerin maske kuralına dikkat ettiğini aktaran Vali Ekinci, “Bingöllü kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Hakikaten maskesiz 7-70'e kimseyi görmek mümkün değil. İnşallah bu tedbirleri daim kılmalıyız. Önemli olan bu. Bunun için de tüm kurumlarımızla hassasiyeti devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

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