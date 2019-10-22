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Vali Ekinci, Çevre Beratı ödülü alan okulu ziyaret etti

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, sıfır atık projesi kapsamında Çevre Beratı ödülü alan okulu ziyaret edip öğrencilerle bir araya geldi.


Vali Kadir Ekinci, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi' kapsamında, “okul çevresinin korunması, geliştirilmesi ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması” gibi konulardaki örnek çalışmalarından dolayı ‘Çevre Beratı' alan Göltepesi Yeni Yerleşim İlkokulu ve Ortaokulu'na ziyarette bulundu. Ziyarette Ekinci, geri dönüşüm çalışmaları kapsamında üretilen ürünleri inceledi ve devam eden proje çalışmaları hakkında okul idarecilerinden bilgi aldı.


Ziyarette konuşan Vali Ekinci, “Göltepesi Yeni Yerleşim İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, evlerinde ve okullarında bulunan çeşitli atık malzemeleri atmayarak farklı tasarımlarla bir geri dönüşüm çalışması yapmışlar. Öğrencilerimizin çevre duyarlılığı ile atık malzemelerden farklı tasarımlar yaparak geri dönüşüm kapsamında yeni ürünler elde etmesi ve bu çalışmaları ile bir farkındalık oluşturması bizleri ziyadesiyle gururlandırmıştır. Okulumuzda yapılan çalışmaların bakanlık nezdinde de karşılık görmesi ve okulumuzun ‘Çevre Beratı' ile ödüllendirilmesi ise bizleri daha fazla mutlu etmişti. Bugün okulumuzu ziyaret ederek devam eden çalışmaları ve farklı kategorilerdeki ürünleri inceledik. Birbirinden güzel çalışmaları için öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Diğer okullarımıza da örnek olması temennisinde bulunarak emeği geçen idarecilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.


Ziyarette Vali Ekinci'ye İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Seven,Okul Müdürü Serhat Elhakan ve idareciler eşlik etti.

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