Vali Ekinci, dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi

Türkiye genelinde katıldıkları yarışmalarda derece alan öğrenciler için Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda program yapıldı.Programa dereceye giren öğrencilerin yanı sıra Vali Kadir Ekinci, İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, kurum müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Programda Vali Ekinci, TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışmasında Yazılım alanında ikinci olan Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine, Türkiye Halk Oyunları Finallerinde Okul Sporları kapsamında Türkiye ikincisi olan Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi Halk Oyunları Ekibine,Atletizm yarışmasında birinci olan Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi öğrencisi Recep Kenber'e,U18 Kulüpler Ligi 1. Kademe Yarışmalarında Yüksek Atlama Branşında Birinci olan Fenerbahçe Spor Kulübü Sporcusu ve Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Bedirhan Alpağu'ya ve ‘Analig'de Türkiye ikincisi olan Solhan Yatılı Bölge Ortaokulu Voleybol Takımı öğrencileri'ne hediye verdi.

Herkesi gururlandıran başarıdan dolayı öğrenciler başta olmak üzere öğretmen ve ailelerini tebrik eden Vali Kadir Ekinci," İnşallah bundan sonraki hayatınızda da bu tarz projeleri hayatı kolaylaştırma adına hayata geçirirsiniz. Sizlerden ve tüm gençlerimizden beklentimiz budur. Bu milletin hayatını kolaylaştıracak ve uluslararası arenada bu milleti bir adım öne geçirecek her türlü projeyi sizlerden bekliyoruz. Bu projeyi yapabilecek güce, kuvvete ve zekaya fazlasıyla sahipsiniz. Okullarımızdaki enstrümanlar bu noktada yeterlidir. Dolayısıyla sizlerden beklentimiz elinizde var olan potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek bu ülkenin değerlerini uluslararası camiada en üst noktalara çıkarmanızdır"dedi.

"Kendinize güvenin"

Konuşmasını sürdüren Ekinci," Sizin sadece okumaya, düşünmeye ve bu ülke için üretmeye yoğunlaşmanızı istiyoruz. Böylesine bir çabada devletin tüm birimleri yanınızda ve destekçiniz olacaktır. Kendinize güveninin ve kendinizi asla küçük ve yetersiz görmeyin. Çünkü sizler her şeyden önce çok güçlü bir medeniyetin çocuklarısınız. Bir tarih ve kültür bilinciniz var. Damarlarınızda üç kıtanın ırmakları dolaşıyor. Bunun farkında olmanız lazım. Dolayısıyla böyle güçlü bir medeniyetin, böylesine güçlü bir inancın çocukları olarak sizlerden uluslararası arenada başarılar bekliyoruz. Allah'ın izniyle bu ülkeyi ve insanımızı en üst noktalara taşıyacak kabiliyete ve imkana sahipsiniz. Öğretmenleriniz bu donanıma fazlasıyla sahip. Önemli olan birazcık fedakarlık etmenizdir. Sosyal medyadan, cep telefonundan, televizyondan ve tabletten fedakarlık. Bunun yerine ayakları yere basan ve zihin inşa edecek okumalar yapmalısınız. Vaktinizi son derece hassas kullanın. Sizleri daima bir adım ileri taşıyacak hamleler içinde olun. Bilimle, ahlakla ve inançla bu ülkenin yarınları için üretmenin yollarını yoklayın"ifadelerini kullandı.