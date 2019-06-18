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Vali Ekinci, “Devlet ve vatandaşımız arasında köprü olmaya çalışıyoruz”

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, “Vatandaşlarımızın istek ve şikayetlerini dinleyerek devlet ve vatandaşımız arasında köprü olmaya çalışıyoruz.

Görüşmelerden sonra vatandaşlarımızı ilgili kurumlara yönlendiriyoruz ve aynı anda bizler de süreci takip ediyoruz” dedi.


Bingöl Valisi Kadir Ekinci, halk toplantıları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi.


Valilik makamında gerçekleşen toplantıda, vatandaşın memnuniyetini merkeze alan bir yönetimle çalıştıklarını belirten Vali Kadir Ekinci, “Vatandaşlarımızın istek ve şikayetlerini dinleyerek devlet ve vatandaşımız arasında köprü olmaya çalışıyoruz. Görüşmelerden sonra vatandaşlarımızı ilgili kurumlara yönlendiriyoruz ve aynı anda bizler de süreci takip ediyoruz. Kapımız daima vatandaşımıza açıktır. Vatandaşımıza hizmet etmek ve sorunlarına çözüm geliştirmek asli görevimizdir. İnsanımızın devleti ile barışık olması ve aldığı hizmetten dolayı yüzünde tebessüm oluşması en büyük mutluluğumuz olacaktır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz. İnşallah mutlu ve huzurlu insanlarımız ile birlikte devlet-millet el ele daha güçlü yarınlara erişeceğiz” diye konuştu.


Toplantıya aileleriyle katılan çocuklarla da yakından ilgilenen Vali Ekinci, onlara çeşitli hediyeler verdi.

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