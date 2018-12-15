Vali Ekinci, “Hiçbir zaman kendinizi yalnız hissetmeyin”

Bingöl'de sosyal destek alan çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen Vali Kadir Ekinci, "Sizlerin sıkıntıları emin olun ki bizim sıkıntılarımızdır. Dolayısıyla hiçbir zaman kendinizi yalnız hissetmeyin.Valilikte bir kardeşiniz olacak ve sizin problemlerinizle de bire bir ilgilenecek” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca uygulanan ‘Okul Destek Projesi' kapsamında sosyal ve ekonomik destek alan çocuklar ve aileleri düzenlenen programla ağırlandı. Programa Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, İl Müdürü Mehmet Emin Çakan katıldı.

Bu güne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devletin sosyal devlet olma prensibi doğrultusunda özellikle dezavantajlı gruplara yönelik çalışmaları fazlasıyla yerine getireceklerini belirten Vali Kadir Ekinci,"Sosyal ve ekonomik destek alan ailelerimiz bizlerin göz bebeğidir. Bingöl'de göreve başlar başlamaz sizlerle bir araya gelmeyi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden rica ettik. Sağ olsunlar bugüne organize ettiler. İnşallah bundan sonra daha sık bir araya geleceğiz, birlikte olacağız. Sizlerin sıkıntıları emin olun ki bizim sıkıntılarımızdır. Dolayısıyla hiçbir zaman kendinizi yalnız hissetmeyin. Biliniz ki valilikte bir kardeşiniz olacak ve sizin problemlerinizle de bire bir ilgilenecek” diye konuştu.

Öğrencilerin derslerine çalışarak başarılı olmasını isteyen Vali Ekinci, “Hepinizden özel ricamız çok gayret etmeniz çok çalışmanız. Hepiniz bilmelisiniz ki başarı tesadüf değildir. Başarı ancak gayretle gelen bir sonuçtur. Dolayısıyla sizlerin tek yapacağı bundan sonra derslerinize daha fazla çalışmak. Hepiniz bu ülkenin aydınlık yarınlarısınız. Size güvenimiz sonsuz. Ama bu güven tekrar söylüyorum tesadüf gelişecek başarılarla alakalı değildir. Sizin özel gayretiniz, çabanıza bağlıdır. Dolayısıyla arkanızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin var olduğunu bilerek üzerinize düşen vebali, görevi fazlasıyla yerine getireceğinizden hiçbir şüphemiz yoktur"ifadelerini kullandı.

Programda Vali Ekinci, öğrencilere çeşitli hediyeler de verdi.