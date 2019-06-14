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Vali Ekinci, “Jandarma, milletimizin huzur içerisinde yaşaması için hizmet vermektedir”

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, “Jandarma Teşkilatı, kurulduğu günden bu yana aynı görev bilinci ve hassasiyet ile devletimizin bekası, birlik ve beraberliğimizin muhafazası, milletimizin huzur ve güven içerisinde yaşaması için özveri ile hizmet vermektedir” dedi.


Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısı ile İl Jandarma Komutanı Albay Mevlüt Dirim ve beraberindeki heyet, Vali Kadir Ekinci'yi ziyaret ederek çiçek verdi. İl Jandarma Komutanı Dirim, Vali Ekinci'ye ziyarette Jandarma Teşkilatı'nın tarihçesi ve Jandarmanın il merkezi ve ilçelerdeki faaliyetleri hakkında bilgi sunumunda gerçekleştirdi.


Jandarmanın kuruluş yıl dönümü ile ilgili konuşan Vali Kadir Ekinci ise," Başarılı çalışmaları ile milletimizin teveccühlerine mazhar olan Jandarma Teşkilatımızın 180'inci kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Güzide kurumlarımızdan biri olan jandarma teşkilatı kurulduğu günden bu yana aynı görev bilinci ve hassasiyet ile devletimizin bekası, birlik ve beraberliğimizin muhafazası, milletimizin huzur ve güven içerisinde yaşaması için özveri ile hizmet vermektedir. Jandarma teşkilatımız emniyet ve asayiş hizmetleri yanında terörle mücadele konusunda da önemli ve başarılı çalışmalar yapmaktadır. Jandarma'mızın yüksek sorumluluk bilinciyle almış olduğu bu görevi bugün olduğu gibi gelecekte de aynı şekilde sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Bu hizmetler esnasında şehadet makamına ulaşan kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

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