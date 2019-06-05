İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Ekinci, kazada yaralananları ziyaret etti

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, dün meydana gelen trafik kazasında yaralananları ziyaret etti.


Kaza, Bingöl-Genç karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 VKB 52 plakalı otomobille plakası öğrenilemeyen bir otomobili çarpıştı. Kazada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Hastanede tedavileri süren yaralıları, Vali Kadir Ekinci ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Öte yandan kazada ağır yaralanan 1 kişinin Diyarbakır'a sevk edildiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.