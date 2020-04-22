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Vali Ekinci, kontrol noktasında incelemelerde bulundu

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, polis kontrol noktasında Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında polis ve sağlık personelinin yaptığı denetimleri inceledi.


Bingöl-Elazığ yolu Asri mezarlık bölgesindeki uygulama noktasında incelemelerde bulunan Vali Kadir Ekinci yetkililerden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kontrol amaçlı durdurulan araçlardaki vatandaşları salgınla mücadele kapsamında bilgilendiren Vali Ekinci, toplumun sağlığını ve kamu düzenini korumak amacıyla alınan kurallara tüm vatandaşların mutlaka uyması gerektiğine dikkat çekti.


Bingöl'e giriş-çıkış yapılan tüm noktalarda vatandaşların ateş ve sağlık durumlarının uzman personel tarafından her uygulama noktasında mutlaka kontrol edildiğini aktaran Vali Ekinci," Şehirlerarası yolculuk yapıp Bingöl'e gelecek olan vatandaşlarımıza 14 gün boyunca evlerinde, karantinada kalmaları gerektiği hem sözlü hem de yazılı olarak tebliğ ediliyor. Bunların gerekli takipleri de ilgili kurumlarımız tarafından yapılıyor" dedi.


Ayrıca vatandaşlarının kişisel hijyen tedbirlerini almalarının ve alınan tedbirlere uymalarının gerekli olduğunu belirten Vali Ekinci, zorunlu olmadıkça kimsenin dışarıya çıkmaması gerektiğini kaydetti.

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