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Vali Ekinci, Kore Gazisini ağırladı

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, 89 yaşındaki Kore gazisine Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, 89 yaşındaki Kore gazisine Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.


Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Merkez Yazgülü köyünde ikamet eden Kore Gazisi Aziz Albaşkara'yı (89) makamında ağırladı.Vali Ekinci gazi ile uzun süre muhabbet etti.


Gazi Albaşkara ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Ekinci, şehit ve gazilere olan minnet borcunu asla unutmadıklarını ve unutmayacaklarını söyledi.


Ziyaret anısına Vali Ekinci, Gazi Albaşkara'ya Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.

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