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Vali Ekinci, kurban bağışında bulundu

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Türkiye Diyanet Vakfı’na destek amacıyla kurban bağışında bulundu.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Türkiye Diyanet Vakfı'na destek amacıyla kurban bağışında bulundu.


Türkiye Diyanet Vakfı'nın yurt içinde ve yurt dışında yardıma muhtaç mazlum ve mağdur vatandaşlara el uzatmak amacıyla başlattığı ‘Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' kampanyasına Bingöl Valisi Kadir Ekinci'de destek verdi.İl Müftü Vekili Şemsettin Aydoğdu, Müftü Yardımcısı Mahmut Atıcı ve Vakıf Başkanı Mahmut Yiğitbaş, Vali Ekinci'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Kadir Ekinci, kurban bağışında da bulunarak kampanyaya destek verdi.

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