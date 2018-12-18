Vali Ekinci, “Mağdurun ve mazlumun yanında olacağız”

Türkiye'nin Suriyelilere sağladığı imkanların nadir bir örnek olduğunu belirten Bingöl Valisi Kadir Ekinci, daima yolda kalmışın, mağdurun ve mazlumun yanında olacaklarını söyledi.

18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü nedeniyle İl Göç İdaresi Müdür Vekili Fırat Güneş ve beraberindeki Suriyeli çocuklar, Vali Kadir Ekinciyi ziyaret etti.Vali Ekinci, Güneş'ten göçmenler ile ilgili bilgi aldı. Suriyeli çocuklarla sohbet eden Vali Ekinci, onlara hediye verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Kadir Ekinci," Ülkemizin milyonlarca Suriyeli kardeşimize açtığı kapılar ve sağladığı imkanlar modern zamanlarda benzerine rastlanmayan insani ve ahlaki bir örnektir. İnanç kaidelerimiz ve tarihteki misallerimiz ile bu davranışı devam ettirecek ve daima yolda kalmışın, mağdurun ve mazlumun yanında olacağız”dedi.