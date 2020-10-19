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Vali Ekinci, muhtarlarla bir araya geldi

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, günleri dolayısıyla ziyaret eden muhtarlarla bir araya geldi.


Vali Kadir Ekinci, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Bingöl Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Butaku ve beraberindeki köy ile mahalle muhtarlarını makamında ağırladı. Muhtarlarla bir süre sohbet eden Vali Ekinci, Muhtarların devlet ve vatandaş arasında köprü görevi gördüğüne dikkat çekti.


Vali Ekinci açıklamasında,“Muhtarlarımız, devletimiz ile vatandaşlarımız arasında köprü görevi gören, vatandaşın devlete açılan en yakın kapısıdır. Muhtarlık kurumu toplumsal hayatımızın ve kültürel ilişkilerimizin vazgeçilmez değerlerindendir. Dünden bugüne hayırla ve iyilikle anılan bu kurumun yarınlarımızda da önemli işlevleri olacağından şüphemiz yoktur. İl merkezi ve ilçelerimizdeki mahalleler ile köylerimizde muhtar kardeşlerimiz insanı ve hizmeti merkeze alan güzel işler yapıyorlar"dedi.


Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Butaku ise Vali Ekinci ile büyük bir uyum içerisinde çalıştıklarını, mahalle ve köylerin sorunları ile vatandaşların taleplerini rahatlıkla ilgili birimlere aktarma imkanı bulduklarını kaydetti.

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