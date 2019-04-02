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Vali Ekinci, otizmli bireylerle bir araya geldi

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, otizmli bireylerle bir araya gelip, yaptıkları çalışmaları yerinde gördü.


2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Vali Kadir Ekinci, ilk olarak Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti. Öğretmen ve öğrenciler tarafından karşılanan Ekinci, otizmli çocukların eğitim gördüğü sınıfları gezdi. Çocuklarla bir araya gelen Ekinci, onların yaptığı el ürünlerini inceleyerek çeşitli hediyeler verdi. Daha sonra özel bir Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne giden Ekinci, dersliklerde çocuklarla ile bir araya gelip, eğitim süreçleri ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.


Bugünün çok özel olduğunu belirten Vali Kadir Ekinci, "Otizm ile ilgili olarak toplumda doğru bilginin yaygınlaşması ve farkındalık oluşması için ilimizde çeşitli etkinlikler yapılıyor. Ayrıca hükümetimizin de son yıllarda konuyla ilgili etraflı çalışmaları var. Konuyla ilgili Eylem Planı kapsamında, otizmli bireylerin topluma kazandırılması için önlemler alınıyor, çalışmalar yapılıyor, inşallah yapılmaya da devam edecektir. Bu kardeşlerimizi toplumsal hayatın içinde kendi ayakları üzerinde görmek bizler için en büyük mutluluk vesilesi olacaktır"dedi.


Ziyaretlerde Vali Ekinci'ye, İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin'de eşlik etti.

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