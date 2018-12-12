Vali Ekinci, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Vali Kadir Ekinci, şehit aileler ve gaziler ile yemekte bir araya geldi. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlarken Vali Ekinci şehit aileleri ve gaziler ile yakından ilgilendi.

Şehit aileleri ve gazilerden gelen taleplerin kendisi için emir olduğunu belirten Vali Kadir Ekinci, “Dolayısıyla başımızın üstünde yeriniz vardır. Hiç kimse randevu esası uygulanmadan ne zaman bir ihtiyacı varsa veya ne zaman sohbet etmek isterse valilikte kapımız her zaman açık olacaktır. Aynı zaman da konağımızda açık olacaktır. Hanımefendi de sizleri ağırlamaktan şeref duyacaktır. Sizler saçının teline kıyamadığınız gözünüzün nuru evlatlarınızı bu vatan, millet, bayrak, ezanlar için toprağın altına gönderdiniz. Bu toprağın altı bizim için sadece yer altına girmek değil aynı zaman da Allah'ın huzuruna en şerefli bir şekilde çıkmaktır. Çünkü peygamberlerden sonra biz biliyoruz ki en yüce makam şehitlik makamıdır. Sizin evlatlarınız bu şerefe ulaştılar. Rabbim her birimize nasip etsin. Onların şehadetlerine, onların yardımlarına bizleri de mazhar eylesin İnşallah” dedi.

Programa Vali Ekinci'nin yanı sıra, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, 49. Komando Tugay Komutan V. Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, kurum müdürleri , şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı.