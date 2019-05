Vali Ekinci, “Sizleri koruyup kollayan güçlü bir devletiniz var”

İnşallah her zaman ve her fırsatta, her türlü ihtiyacınızda sizlerle olacağız” dedi.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Sevgi Evlerinde kalan çocuklarla iftar programında bir araya geldi. Vali Ekinci, çocukların masalarını tek tek dolaşıp Ramazan ayı ve eğitim hayatları üzerine sohbet edip, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Çocuklara hitaben konuşan Vali Kadir Ekinci, “ Sizler devletimizin ve milletimizin emanetlerisiniz. Tüm imkanlarımızla sizlere daha rahat ve huzurlu bir gelecek oluşturmanın ve sizleri topluma faydalı fertler kılmanın gayreti içindeyiz. Bizim de sizlerden isteğimiz öncelikle kurumda birlikte olduğunuz idareci, öğretmen ve arkadaşlarınızla bir aile olmanız ve kardeşlik hukuku geliştirmenizdir. Bunun yanında, geleceğinizi belirleme konusunda bir hedefinizin olması ve bu hedefe ulaşmak için eğitiminize önem vermenizi istiyoruz. Farklı okumalar yaparak ve farklı konularda eğitimler alarak bilgi, görgünüzü arttırmanızı, yeteneklerinizi geliştirmenizi bekliyoruz. Çünkü yarının Türkiye'si siz sevgili çocuklarımızla kurulacaktır. Ne kadar birikimli, donanımlı, kültürlü ve yetenekli gencimiz olursa geleceğimiz de o kadar aydınlık ve berrak olacaktır. Sizlerin en iyi şekilde, topluma faydalı insanlar olarak yetiştirilmeniz ve eğitimlerinizi tamamlayarak kurumlarımızdan ayrılmanız en büyük dileğimizdir"ifadelerini kullandı.

Konuşmasını sürdüren Ekinci,"İnşallah sizler de gayret göstererek, milletimizin ve devletimizin size sağladığı bu güzel imkanları en iyi şekilde değerlendirerek hayata atılacaksınız, memleketimize, milletimize, ailelerinize hayırlı insanlar olacaksınız. Gayemiz budur. Sizlere çok değer veriyoruz. Sizler de bu değerin karşılığını milleti ve maneviyatı ile barışık iyi birer insan, iyi meslekler edinmiş nitelikli kişiler olarak verirseniz bundan memnuniyet duyacağız. Bizler sizlerle birlikte büyük bir aileyiz. Ve unutmayın ki daima arkanızda sizleri koruyup kollayan güçlü bir devletiniz var. İnşallah her zaman ve her fırsatta, her türlü ihtiyacınızda sizlerle olacağız. Çünkü sizin yüzünüzdeki tebessüm ve mutluluk, sizin gözlerinizdeki umut parıltısı bizler için en büyük mükâfattır, en büyük sevinç kaynağıdır. Bugün sofralarımız sizlerle şenlendi. Yaşadığımız bu güzel kareler tüm Bingöl'e ve ülkemize yayılsın inşallah. Bizleri aynı sofrada buluşturan kardeşlik duygularımız daim olsun inşallah”diyerek sözlerini tamamladı.

