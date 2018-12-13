Vali Ekinci, Sütaş'ta incelemede bulundu

Vali Kadir Ekinci, Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında desteklenen 19 firma arasında yer alan Sütaş'ın Bingöl'ün Çeltiksuyu köyünde inşaatı devam eden entegre tesislerinde gitti. Yapımı devam eden inşaat alanını gezen Vali Ekinci, yetkililerden bilgi alarak detaylı inceleme yaptı.

Vali Ekinci, projenin tamamlandığında il ve bölge için önemli bir ekonomik yatırım olacağını söyledi.

Vali Ekinci'ye, Firmanın Yönetim Kurulu Üyesi İlhan İl, ESOB Başkanı Ali Bayram ve Oda Başkanı Yılmaz Çapak ile FKA İl Koordinatörü İsa Telimen eşlik etti.