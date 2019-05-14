Vali Ekinci, “Terörle olan kararlı mücadelemiz devam edecek”

Terörle olan kararlı mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de devam edecektir"dedi.

Bingöl'de şehit ve gazi ailelerine yönelik iftar programı düzenlendi. Özel bir işletmede gerçekleşen programa Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 49. Komando Tugay Komutan V. T. Albay Ali Olcay Küçüktepe, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, kurum amirleri ve şehit ile gazi yakınların katıldı.

Türkiye'nin yıllardır terörle mücadele ettiğine değinen Vali Kadir Ekinci, “Bizler malumunuz olduğu üzere zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu ülke yüzyıllarıdır şehit vere vere bu günlere gelmiş bir ülkedir. Çünkü bu coğrafyada yaşamanın bedeli budur. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Kut'ül Amere'ye tüm tarihsel süreç içerisinde ne yazık ki bizim şehitlerimiz, gazilerimiz eksik olmamıştır. Bu süreç içerisinde bu milletin istikbaline göz dikenler, bu milletin huzur içerisinde güven içerisinde yaşamasına müsaade etmek istemeyenler bizleri son dönemde de terör belasıyla ve onların kötü niyetleri ile baş başa bıraktılar. Sizlerden aldığımız destekle terör ile mücadeleyi hiç bir zaman ihmal etmedik, etmeyeceğiz inşallah. Terörle olan kararlı mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de devam edecektir. Rabb-ul Alemin sizlerden razı olsun. Sizler bu memleket ve bu millet için çocuklarını feda ederek tarihe geçen değerli kardeşlerimizsiniz. Tarih sizleri ‘şehit babası', ‘şehit annesi', ‘şehit ailesi' diyerek hep hayırla yad edecektir. Allah sizlerden razı olsun. Varlığınız bizim için bir şereftir. Şunu bilmenizi isterim ki, evimde annem ve babam benim için neyse buradaki annelerimiz, babalarımızda öyledir. Bizim ailemiz sizlersiniz. Sizler bizim en değerli emanetlerimizsiniz. Dolayısıyla sizlerin müşkülünü çözmek her daim boynumuzun borcudur” diye konuştu.