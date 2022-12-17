Vali Ekinci: ''Terörün beli kırılmış, milletimizin o acı dolu günleri geride kalmıştır''

Bingöl'ün Adaklı İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yeni hizmet binasının açılışında konuşan Vali Kadir Ekinci, ''Bugün bölgede, güvenlik güçlerimizin dirayetli duruşu sayesinde, hamdolsun terörün beli kırılmış, milletimizin yaşadığı o acı dolu günler geride kalmıştır'' dedi.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Adaklı ve Kiğı ilçelerini ziyaret ederek, bir dizi açılış törenine katıldı, esnafları ziyaret etti. Adaklı ilçesine giden Vali Ekinci, Kaymakam Burak Bozkurt Gürses'i ziyaret ederek ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlçede esnafı ziyaret eden Vali Kadir Ekinci, protokol üyeleri ile birlikte Merkez Ulu Cami açılış törenine katıldı.

Daha sonra ilçe merkezinde hizmete sunulan İlçe Jandarma Komutanlığının yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştiren Vali Ekinci, “Bizler sadece kendisi için değil aynı zamanda başkaları için de yaşamayı hayat felsefesi haline getirmiş bir milletin evlatlarıyız. Bizlere bağlanan umutlara layık olabilmek için daima birlik ve beraberlik içinde güçlü olmak zorundayız. Onun için el ele vereceğiz, omuz omuza duracağız. Bir yandan iç güvenliğimizi tehdit eden unsurları bertaraf edecek diğer yandan da fakire, muhtaca, yetime, öksüze sahip çıkarak merhametin gözü ve kulağı olacağız inşallah. Bu duygu birlikteliğini sağladığımız müddetçe, Allah'ın izniyle, içerden ve dışardan hiçbir güç bize zarar veremeyecektir. Bugün bölgede, güvenlik güçlerimizin dirayetli duruşu sayesinde, hamdolsun terörün beli kırılmış, milletimizin yaşadığı o acı dolu günler geride kalmıştır. İç güvenliğin temel taşlarından olan jandarma teşkilatımız, terörle mücadelenin yanı sıra suç ve suçlu ile mücadele, kaçakçılığın men ve takibi, sınır güvenliği gibi çok geniş bir alanda da dosta güven, düşmana korku veren gurur kaynağımızdır. Allah sizleri her türlü kötülükten muhafaza etsin. Vatan ve millet sevginiz daim olsun. Bu düşüncelerle, Adaklı Jandarma Komutanlığı hizmet binasının hayırlı çalışmalara vesile olmasını temenni ediyorum'' diye konuştu.

Adaklı'nın ardından Kiğı ilçesini ziyaret eden Vali Ekinci, burada vatandaşların sorun ve talepleri dinledi.