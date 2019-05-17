Vali Ekinci, “Tuzaklar kurarak yarınlarımızı karartmaya çalışıyorlar”

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, “Büyüyen, gelişen, bölgede lider ülke olan Türkiye'mizin önünü kesmek isteyen şer çevreleri özellikle ekonomi merkezli tuzaklar kurarak yarınlarımızı karartmaya çalışıyorlar” dedi.

BİNTSO tarafından özel bir işletmede program düzenlendi.Programa, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz,AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kurum müdürleri, STK temsilcileri, çok sayıda esnaf ve şirket temsilcisi katıldı.

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hem Bingöl hem de Türkiye olarak, bakış açılarının ne olursa olsun, birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu aktardı.

Uzun süredir ülke ve milletin üzerine sosyal, siyasal ve ekonomik açıdan bir operasyon uygulanmaya çalışıldığına değinen Vali Kadir Ekinci ise," Büyüyen, gelişen, bölgede lider ülke olan Türkiye'mizin önünü kesmek isteyen şer çevreleri özellikle ekonomi merkezli tuzaklar kurarak yarınlarımızı karartmaya çalışıyorlar. Ancak hamdolsun aziz milletimiz bu oyunları görüyor ve biliyor artık. Ve bizler de şükürler olsun ki düne göre daha güçlü ve kuvvetliyiz. Sanayiden teknolojiye, eğitimden sağlığa hemen her konuda ciddi mesafeler aldık. Ve inşallah yarınlarımız daha iyi olacaktır. Bunun için azimli, umutlu ve her daim birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekir”ifadelerini kullandı.