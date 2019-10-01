Vali Ekinci, vatandaşları makamında ağırladı

Vali Kadir Ekinci, makamında vatandaşlarla buluşma toplantısı yaptı. Ekinci, vatandaşların sorun ve talepleri dinleyerek sohbet etti.Vatandaşların talep ve sorunlarının kamu kurumlarının ilgili mercilerine doğrudan iletilmesini sağlamak amacıyla toplantıları düzenlediklerini belirten Vali Ekinci, vatandaşların devletle bağını daha da güçlendirmek adına toplantıların düzenli olarak yapılacağını söyledi.

Vali Ekinci, sorunların çözümü ve taleplerin yasal çerçeve içinde karşılanması noktasında, kurum müdürlerine gerekli hassasiyeti göstererek yardımcı olmaları noktasında talimat verileceğini paylaştı.

Vatandaşlar ise, sorun ve taleplerinin dinlenmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.