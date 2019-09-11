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Vali Ekinci, vatandaşlarla bir araya geldi

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Sancak Beldesindeki vatandaşlarla bir araya geldi.


Vali Kadir Ekinci ziyaretleri kapsamında Sancak Beldesi'ne gitti. Vatandaşlarla bir araya gelen Vali Ekinci, uzun süre muhabbet ederek sorunlarını dinledi. Ziyaretler esnasında karşılaştığı çocuklarla yakından ilgilenen Ekinci, çocuklara çeşitli hediyeler vererek fotoğraf çektirdi.


Ekinci, daha sonra Belediye Başkanı Nusret Koçin'den belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Koçin, ziyaret anısına Vali Ekinci'ye tablo hediye etti.

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