Vali Ekinci ve Yılmaz incelemede bulundu

Bingöl'de inşaatı devam eden Süt Entegre Tesisleri'nde incelemelerde bulunan Vali Kadir Ekinci, " yatırımın, üretimden istihdama geniş bir yelpazede ilimizin ve bölgemizin ekonomik hayatına ivme katacaktır” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ile birlikte Sancak Yolu üzerinde çalışmaları devam eden Hayvan Hastanesinde incelemelerde bulundu. Daha sonra merkez Sarıçiçek köyü Bingöl Havalimanı yanında inşası devam Süt ve ürünleriyle ilgili Entegre Tesisi inşaatına geçen Yılmaz ve Ekinci, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Entegre tesislerinin tamamlanmasıyla Bingöl ve bölgede ekonominin canlanacağını aktaran Vali Ekinci, “Büyük bir heyecanla tamamlanmasını beklediğimiz yatırım, üretimden istihdama geniş bir yelpazede ilimizin ve bölgemizin ekonomik hayatına ivme katacaktır” diye konuştu.