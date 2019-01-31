Vali Ekinci, "Vergilerin zamanında ödenmesi gerekiyor"

Vali Kadir Ekinci, Defterdarlığı ziyaret ederek, Defterdar Mesut Akbulut'tan kurum çalışmaları hakkında brifing aldı.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Vali Kadir Ekinci, “Vatandaşımıza etkin hizmet sunabilmemiz bütçe imkanları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Bunun için vatandaşlarımızın vergilerini zamanında ve düzenli olarak ödemeleri gerekmektedir. Ayrıca, kamu olarak verginin tüm kesimlere yayılması ve adil bir vergi sistemi konusunda duyarlı olmamız gerekiyor”dedi.