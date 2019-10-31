Vali Ekinci'den köy ziyaretleri

Vali Kadir Ekinci, Merkeze bağlı Alibir ile Sancaklı köylerini ziyaret etti.İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Enes Üçgül'ün eşlik ettiği Vali Ekinci, köy sakinlerinin sorunları ve taleplerini yerinde dinleyerek, bu yıl içinde tamamlanan çalışmaları inceledi.

Alibir köyündeki Dikiş ve Nakış Kursuna da giden Ekinci, kursiyerlerden el emeğiyle yaptıkları işlemeler hakkında bilgi aldı.