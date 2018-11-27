Vali Ekinci;"Hakkaniyet çerçevesinde eleştiri yapmaktan çekinmeyin"

Hakkaniyet çerçevesinde eleştiri yapmaktan kimsenin çekinmemesini isteyen Bingöl Valisi Kadir Ekinci;" Bildiğiniz ve gördüğünüz yanlışları makul bir dil ile ifade etmelisiniz. Böylece hiçbir konu gölgede ve karanlıkta kalmamalıdır.Övgü yerine eleştiri ve istişare kültürünü geliştirelim"dedi.

Solhan İlçesine giden Vali Kadir Ekinci, Kaymakam Fatih Okumuş ve ilçe protokolü tarafından karşılandı. Solhan Belediyesi konferans salonunda ‘Muhtarlarla Buluşma' toplantısına katılan Vali Ekinci ardından kaymakamlığını ziyaret edip, brifing aldı.İlçe merkezine geçen ve esnaflarla bir araya gelen Vali Ekinci'ye, vatandaşlar yakın ilgi gösterip, sorunlarını ve taleplerini iletti. Daha sonra İl Özel İdaresinin Solhan şantiyesinde incelemelerde bulunan Vali Ekinci, işçilerle çay içti sohbet ettikten sonra Yüzenada'yı gezerek ilçe gezisini tamamladı.

Bingöl'e kısa bir süre önce vali olarak atandığını anımsatan Vali Kadir Ekinci,"Öncelikle çalışma tarzımız ile ilgili olarak bazı paylaşımlarda bulunmak isterim. Gönül birliği, el birliği ve neticede güç birliği yaparak doğan sinerjiden hizmetler üretmeye çalışacağız.Mümkün oldukça makamdan alana projeler üretmek yerine alandan gelen taleplere kulak vererek projeler üretmeye çalışacağız. Bunun yolu da sıkı bir diyalogdan geçer. Dolayısıyla bu toplantılarımızı daha da sıklaştıracağız.Bütün ilçelerimizi ziyaret edeceğiz. Sizlerden aksayan konuları ve talepleri alacağız. Bu taleplerin takibini yapacağız. Bir sonraki toplantıda da sonuçları birlikte değerlendireceğiz. Yerine getirilen ve getirilemeyen talepleri birlikte ele alacağız. Bu toplantılarda ilgili kurum amirlerimiz de olacak ve onlarla birlikte tamamlanmayan hizmetlerin sebeplerini sorgulayacağız.Böylece kamu hizmetlerini katılımcı bir yönetim ve planlanmış bir süreç ile takip etmiş olacağız. Bu yöntemle daha hızlı, daha etkin ve daha verimli dönütler alacağız"diye konuştu.

"Hakkaniyet çerçevesinde eleştiri yapmaktan çekinmeyin"

Amaçlarının Bingöl'de vatandaşların devletin hizmetlerine çok daha hızlı erişim sağlaması olduğunu belirten Vali Ekinci,"Bingöllü kardeşlerimizin hak ettikleri kaliteli hizmeti bir an önce alana yaymak nihai hedefimizdir.Bu süreçler devam ederken bilgi kirliliğine meydan vermeden en doğru rakamları ve notları sizlerle paylaşacağız.Kamu hizmetlerini gören amirlerimizi liyakat esasına göre değerlendiriyoruz. Hizmet üretmek demek, en ücra köşeye ulaşabilmek, kılcallara dokunabilmek, bütüncül yaklaşımlarla uyumlu çalışmalar sunabilmek demektir. Dolayısıyla, bu millete hak ettiği değeri ve hizmeti veren amirlerimiz bizler için değerlidirler.Bu süreçler devam ettikçe herhangi bir köydeki sorun bizler tarafından da biliniyor ve takip ediliyor olacaktır. Alınan kararlar takip edilmemiş ve verilen görevler yerine getirilmemişse ilgilisinden hesabını soracağız. Hakkaniyet çerçevesinde eleştiri yapmaktan çekinmeyin. Bildiğiniz ve gördüğünüz yanlışları makul bir dil ile ifade etmelisiniz. Böylece hiçbir konu gölgede ve karanlıkta kalmamalıdır.Övgü yerine eleştiri ve istişare kültürünü geliştirelim. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin alana yansıması budur. Yani açık ve net olmak. Makamda yükselme duygusu yerine makamın yüklediklerini gündemde tutarak milletin emanetine sahip çıkmalıyız.Halka hizmet, hakka hizmettir düsturu ile çalışmalıyız. Bu yük bir kişinin tek başına yüklenebileceği basit bir yük değildir. El ele vermeli, sorunlara birlikte kafa yormalı, süreçleri birlikte değerlendirmeli, sonuçları birlikte sorgulamalıyız"ifadelerini kullandı.

Vali Ekinci'ye ilçe ziyaretinde Vali Yardımcısı Taner Bolat, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Can Altundarak, İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Işık, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdulkadir Arslanboğa, İl Sağlık Müdürü M.Emin Gündoğdu, DSİ İl Müdürü Zeki Erdem, İl Müftüsü Muharrem Genç, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mesut İlhan, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Burhan Bahadır eşlik etti.