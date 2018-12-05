Vali Ekinci;"İnsanımızın hayatını kolaylaştıracak projeler istiyoruz"

Bingöl'ün Genç ilçesinde çeşitli ziyaretler yapan Vali Kadir Ekinci, idarecilerden istediklerinin insan hayatını kolaylaştıracak projeler üretmek olduğunu söyledi.

Genç ilçesine giden Vali Kadir Ekinci, Kaymakamı Hüseyin Vural, Belediye Başkanı Hadi Topraktan ve ilçe protokolü tarafından karşılandı. Beraberindekilerle kaymakamlığa geçen Vali Ekinci, Kaymakam Vural'dan ilçe hakkında brifing aldı. Daha sonra ilçe merkezinde esnaf ziyaretleri yapan Vali Ekinci taziyeye katılıp, ilçe belediyesini ziyaret etti. Belediye Kültür Merkezinde ‘Kıl Testere Ahşap Oymacılığı Kursu'nu da gezen Ekinci, mahalle ve köy muhtarları ile toplantı yaptı.

Vatandaşla teması sıklaştıracaklarını ve onların hayatlarını kolaylaştıracak projeler üreteceklerini belirten Vali Kadir Ekinci,"Rutini devam ettirmek maharet değildir. İdarecilikteki esas maharet, var olanın üzerine sizin ne koyduğunuzdur. Sizi değerli ve anlamlı kılacak olan, rutinin dışında gördüğünüz konular ve çözmek için geliştirdiğiniz projelerdir. Rutinin sürgit devam ettiği yerde idarecilerin varlığı tartışılır.Dolayısıyla idarecilerimizden istediğimiz özellikle insanımızın hayatını kolaylaştıracak projeler üretmektir. Türkiye'nin farklı yerlerinde güzel projeler ile gündeme gelen örnekler var. Bunları incelemek ve farklı bakış açıları ile dokunulmamış alanlarda yeni sözler söylemek, yeni uygulamalar geliştirmek durumundayız"dedi.

"Kaprisli ve kompleksli kişiler karşılarında bizi bulacaktır"

Muhtarlarla sürekli bir araya geleceklerini ve çözüm ve sonuç odaklı toplantılar yapacaklarını da vurgulayan Vali Ekinci,"Yaklaşık bir aydır ilimize hizmet etmeye gayret ediyoruz. Bingöllü kardeşlerimizle bir gönül köprüsü kurarak, el birliği ve güç birliği yaparak hizmetler üretmeyi hedefliyoruz.Rutin aralıklarla ilçelerimizi ziyaret edeceğiz. Sizlerle bir araya geleceğiz. Problemleri birinci ağızdan alacağız ve varsa çözüm önerilerinizi dinleyeceğiz. Bizler de bunları kayıt altına alarak kurumlarımızla görüşecek ve takip edeceğiz. Bir sonraki toplantıda da durum değerlendirmesi yapacağız. Hangi problemde ne mesafe aldık bunun hesabını vereceğiz, izahını yapacağız. Çalışma sistemimizde randevu usulü yoktur. İstediğiniz zaman kapımızı çalabilir, sorunları paylaşabilirsiniz.Yaptığımız işlerde sonuç odaklı olacağız, verimliliği esas alacağız, süreyi de olabildiğince kısaltacağız.Vatandaşa hizmeti çok daha hızlı bir şekilde götürme gayreti içinde olacağız. Bu yaklaşımımızın alana yansıması da inşallah sizler eliyle olacaktır. Problemlerimizi çözmek için aracı kullanmaktan uzak duralım. Çünkü bizim varlık sebebimiz Bingöl halkına hizmettir. İdareciler olarak devletten aldığımız maaş karşılığında halkımıza hizmet sunmak durumundayız. El ele vererek bu davranışı aşalım istiyoruz. Sizlerden istediğimiz bizlerle doğrudan muhatap olmanızdır.Eleştirmekten korkmayın. İyiliklerimiz yerine eksik ve yanlışlarımızı konuşun. Bizim kültürümüzde devlete saygı vardır ama saygı ve nezaket çerçevesinde eleştirmek de saygısızlık değildir.Hepimizin yegane amacı bu millete hizmet etmektir. Millete hizmet etme yolunda kaprisli ve kompleksli kişiler karşılarında bizi bulacaktır"diyerek konuşmasını tamamladı.

Adliye ziyaretiyle ilçe gezisini tamamlayan Vali Ekinci'ye, yardımcısı Ali İhsan Başak ve kurum müdürleri de eşlik etti.