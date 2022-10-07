Vali Kadir Ekinci: “346 projenin 62'si tamamlandı”

2022 yılında toplam 346 proje üzerinde çalışıldığını ve bu projelerin 62'sini tamamlandığını belirten Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Diğer 284 projeden 173 proje devam etmekte, 55 proje ihale aşamasında, 10 proje tasfiye edilmiş olup 46 projeye ise çeşitli sebeplerle başlanılamamıştır” dedi.

Bingöl'de 2022 yılı 4. dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Kadir Ekinci başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik Konferans Salonunda gerçekleşen koordinasyon toplantısına, yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının kentte gerçekleştirdiği projelerin değerlendirilmesi yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Ekinci, "2022 yılında toplam 346 proje üzerinde çalışılmış ve bu projelerin 62'si tamamlanmıştır. Diğer 284 projeden 173 proje devam etmekte, 55 proje ihale aşamasında, 10 proje tasfiye edilmiş olup 46 projeye ise çeşitli sebeplerle başlanılamamıştır. İlimiz yatırım projelerine ilişkin çalışmalar, 29 Genel ve Özel Bütçeli Kuruluş tarafından yürütülmektedir. Yatırımcı kuruluşlar tarafından yürütülen projelerin toplam değeri, 12 milyar 326 milyon 194 bin 235 TL'dir. 2022 yılı yatırım programında yer alan projelere ayrılan ödenek miktarı (ek ödenek dahil) 1 milyar 991 milyon 643 bin 167 TL olup, 2022 yılı harcaması 758 milyon 645 bin 111 TL ve önceki yıllar harcaması 2 milyar 890 milyon 501 bin 876 TL olmak üzere toplamda 3 milyar 649 milyon 146 bin 987 TL harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 30'dur” diye konuştu.