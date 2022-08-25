Vali Yardımcısı Kaya: "Kaliteli eğitim için yoğun bir mesai sarf etmeliyiz”

Bingöl Vali Yardımcısı Fatih Kaya Başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü değerlendirme toplantısı yapıldı. Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin katıldığı toplantıda, 2022-2023 eğitim öğretim yılının planlanması ve yürütülecek projeler görüşüldü. Kaya, "Çocuklarımızın daha nezih ve sağlıklı bir ortamda eğitim öğretim görmeleri bizim için çok önemli. Öğrencilerimizin daha iyi ve daha kaliteli bir eğitim alabilmeleri için siz değerli eğitim yöneticilerimiz ile birlikte yoğun bir mesai sarf etmeliyiz. Yaz tatili döneminde okullarımızın eğitim öğretime hazır hale getirilmesi noktasında canla başla çalışan siz değerli Milli Eğitim camiamıza teşekkür ederim” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel ise 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini ve okullarda gerekli bakım ve onarımların bir an önce tamamlanması için ekiplerin yoğun bir mesai harcadığını söyledi.

Toplantı, eğitim öğretim hazırlıklarına ilişkin değerlendirme ve istişarelerin ardından son buldu.