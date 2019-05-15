Valilerden, Komandolara ziyaret

Valiler Kadir Ekinci ve Tuncay Sonel, Tunceli'nin Pülümür kırsalında yürütülen terör operasyonlarında 1'i turuncu kategoride aranan 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda görev alan Kiğı Jandarma Komando Alay ve 1'inci Jandarma Komando Tabur Komutanlıklarını ziyaret etti. Ziyarette valiler, operasyon kapsamında şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş ve Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk'ün silah arkadaşlarına taziye verdi.

"Sizler bu milletin gerçek kahramanlarısınız"

Ziyarette konuşan Vali Kadir Ekinci, “Değerli arkadaşlar sizler bu milletin gerçek kahramanlarısınız. Allah sizlerden razı olsun. İyi ki varsınız. Sizin varlığınız sayesinde bu millet huzur buluyor. Sizlerin verdiği güvenle milletimiz rahat rahat orucunu tutuyor, çoluğunu çocuğunu okuluna gönderiyor, rahat bir nefes alıyor, uykusunu uyuyup sabah ticaretini yapıyor. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olasınız, var olasınız. İnşallah bundan sonra sizlerle daha sık birlikte olacağız ve problemleriniz, sorunlarınız noktasında elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz, sizlerin emrinde olacağız. Rabbim sizlere güç kuvvet versin, sizleri her türlü kazadan beladan esirgesin. Kahraman gazilerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimize de yüce rabbimden rahmet ve mağfiret diliyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun. Milletimizin ve Mehmetçiğimizin başı sağ olsun. Allah'a emanet olun” dedi.

“Hepiniz birer kahramansınız”

"Kahraman arkadaşlarım, öncelikle milletimizin başı sağ olsun" diyerek sözlerine başlayan Vali Tuncay Sonel ise,"Bizler için hepiniz birer kahramansınız. Hem yurt içinde hem de yurtdışında hamdolsun kahraman jandarmamız, polisimiz, askerimiz destanlar yazıyor. Bu bölgede de destan yazanlar listesinde hepinizin tek tek adı var. Şehitlerimize çok üzüldük. Allah yar ve yardımcınız olsun. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Kahraman gazilerimize yüce rabbimden acil şifalar diliyorum. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Rabbim vatanımıza, bayrağımıza, birlik ve beraberliğimize göz diken hainlere fırsat vermesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun”ifadelerini kullandı.

Ziyarette Vali Ekinci ile Sonel'e, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Albay Mevlüt Dirim, Kiğı Kaymakamı Onur Yeniay, Adaklı Kaymakamı Muharrem Coşgun ve Yayladere Kaymakamı Halil İbrahim Kazar'da eşlik etti.