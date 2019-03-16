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Yaralı bulunan "Boynuzlu Baykuş" koruma altına alındı

Bingöl’de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında olan "Boynuzlu Baykuş" yaralı halde bulundu.

Bingöl'de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında olan "Boynuzlu Baykuş" yaralı halde bulundu.


Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Kuşkondu köyünde bir kişi, nesli tükenmekte olan Boynuzlu Baykuş'u fark etti. Başkuşun uçamadığını fark eden kişi, kanadındaki yara görüncü durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine ekipler köye giderek baykuşu teslim aldı.


İlk müdahalesi yapılan baykuş, koruma altına alındı.

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