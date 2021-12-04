Yaralı bulunan keklik tedavi altına alındı

Bingöl'de bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan keklik jandarma ekiplerine teslim edildi. Keklik, doğa korumada ve milli parklar şube müdürlüğünde tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Ekinyolu köyünde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan keklik, il jandarma komutanlığı çevre, doğa ve hayvanları koruma timlerine teslim edildi. Yaralı kekliği teslim alan ekipler, ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürdü.

Yaralı keklik burada tedavi altına alındı.