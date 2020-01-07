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Yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı

Bingöl’de yaralı halde bulunan ve popülasyonu azalma eğiliminde olan kulaklı orman baykuşu, tedavi altına alındı.

Bingöl'de yaralı halde bulunan ve popülasyonu azalma eğiliminde olan kulaklı orman baykuşu, tedavi altına alındı.


Alınan bilgiye göre, Genç ilçesi Doğanca köyünde vatandaşlar yaralı ve bitkin halde kulaklı orman baykuşu buldu. Vatandaşlar yaralı hayvanı ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim ederek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine ulaştırılmasını sağladı. Ekipler baykuşu Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi kliniğine götürdü. Yaralı hayvan burada tedavi altına alındı.


Nesli tükenmekte olan Kulaklı Orman Baykuşu olduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Sami Ünsaldı, “Kulaklı Orman Baykuşu artık nesli tükenmekte olan bir hayvan türüdür. Bu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından bize getirildi. Sağ kanadın iki kemiği birden kırık. Deriyi ve kasları parçalamış durumda. Hayvanı iki gündür elle yediriyoruz, serum takviyesi yapıyoruz. Hipoglisemi dediğimiz yani açlıktan dolayı ölüyorlar. Geldiği an anesteziye alırsak dayanamaz. O yüzden hayvanı serum takviyesi ve vitaminle destekliyoruz. Durumuna göre de ameliyata alıyoruz. Eğer istediğimiz gibi olursa doğaya salacağız” dedi.

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